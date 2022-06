Benessere in vigna: massaggio + aperitivo + formaggi

Lasciatevi coccolare da un massaggio esfoliante viso con vinaccia di Glera micronizzata ed olio di Argan e viziare da un gustoso aperitivo a base di Prosecco Superiore, immersi nello splendido paesaggio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’estratto di vinacce dell’uva Glera e olio di Argan esercitano un’azione antiossidante e nutriente per una pelle rigenerata, ringiovanita e luminosa. In degustazione due dei prodotti di punta de Le Manzane, con differenti residui zuccherini per assaporare le diverse sfumature del Prosecco Superiore. In accompagnamento formaggio di capra ubriacato direttamente con le vinacce dell’uva Glera e del Marzemino Passito e salumi locali.

Appuntamento domenica 19 giugno dalle 10.00 alle 18.00 nei vigneti della cantina Le Manzane a San Pietro di Feletto (TV). Durata: un’ora e mezza. Costo: € 60,00 a persona.

La quota comprende:

- trattamento scrub con vinaccia micronizzata di Glerage, dalle mani esperte di Catia;

- 1 confezione di crema super idratante Petali d'Uva;

- degustazione di due calici di Prosecco Superiore DOCG e formaggio;

- 1 bottiglia di Prosecco Superiore Docg come ricordo della giornata.

Prenotazione obbligatoria contattando direttamente la cantina Le Manzane allo 0438 486606 o tramite il form di richiesta disponibile a questo link: https://www.coneglianovaldobbiadenexp.it/benessere-in-vigna/