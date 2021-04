Bento, il cestino giapponese!

Il Bentō (お弁当) è il celebre lunch box giapponese ormai entrato nell’immaginario collettivo, che sta a significare il “cibo messo in un contenitore per portarlo fuori”. Il classico bento è un pasto completo ed equilibrato, composto tipicamente da riso, verdure e carne oppure pesce. La disposizione degli alimenti all’interno della scatola è in genere molto accurata, e si materializza in meravigliose geometrie e giochi visivi, che però richiedono il loro tempo di esecuzione. In questa lezione impareremo invece a realizzare il Nori Ben (Nori=alga Nori + Ben=Bento), la forma di Bento più veloce e meno laboriosa da preparare in casa. Sempre composta da riso, pesce o carne, verdure e alga Nori, ma decisamente più semplice nell’esecuzione. In questa lezione capiremo, con la cuoca di Tokyo Yuri Kagawa, come creare il nostro pasto nipponico prêt-à-porter, il nostro “cestino” giapponese, che potremo portarci al lavoro per una sana pausa pranzo o in gita in un bel parco…