BERESHIT ma quale principio?

Un viaggio tra parole, musica e luci per riscoprire il senso della creazione



Un viaggio tra parole, musica e luci che mette al centro le origini del mondo, dell’umanità e recupera le grandi domande sul senso della vita. Vale a dire l’inizio del tempo e dello spazio e le prime importanti esperienze nelle vicende umane, come la relazione uomo-donna, la caduta, il peccato, la redenzione, il giudizio e le nazioni. Passa in rassegna l’uomo, ne mette a nudo le fragilità, lo colloca al centro della scena. Parla di conflitti, caos e armonia, perdono e vendetta, discendenze infinite e ordine delle cose che non sempre corrisponde ad un processo lineare. Elementi che ritroviamo nella complessa e non più districabile nostra realtà. In questo tempo frastornante del post che ci fa perdere il senso dei confini spazio/tempo, impossibilitati come siamo ad accettare un presente troppo corrotto e ormai imprevedibile per permetterci di immaginare il futuro, non vi è mai un dato definitivo, Genesi ci riporta al processo di creazione costante, in cui siamo chiamati a fare delle scelte.



con Fabio Della Zuanna (attore), Francesco da Ros (sound design)



Una produzione La Chiave di Sophia