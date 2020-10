Villorba città che legge, incontro con lo scrittore Bernard Friot

Mercoledì 14 ottobre alle ore 17:30 presso la Biblioteca comunale che ha sede nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba si terrà la conferenza “Scrivere e leggere ad alta voce” con Bernard Friot, uno dei più originali e amati scrittori per ragazzi di fama internazionale, accompagnato dalle letture di Margherita Stevanato.

Bernard Friot, il cui primo libro libro di racconti "Il mio mondo a testa in giù" ha vinto il Premio Andersen come migliore libro 9/12 anni, viene decritto come un grande “innamorato della poesia e ci propone di cercarla ovunque invitandoci a sentire, ascoltare, pensare, entrare nella giornata con uno sguardo diverso”. La poesia per Friot è anche “coltivazione paziente della propria interiorità, cura dei pensieri, attenzione ai sentimenti e alle relazioni, ascolto delle emozioni”. L’ingresso agli incontri è libero, ma secondo quanto previsto dalle norme di prevenzione anti Covid - 19 la prenotazione è obbligatoria fino all’esaurimento dei posti. Per maggiori informazioni: Biblioteca comunale di Villorba, telefono: 04226179870, e-mail: biblioteca@comune.villorba.tv.it