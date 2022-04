Francesca Bertazzo Hart & Beppe Pilotto in concerto

Il duo è composto da Francesca Bertazzo Hart, cantante e chitarrista.



Beppe Pilotto, contrabbassista di fama nazionale, vanta numerose collaborazioni con musicisti italiani e americani e si distingue per la sua capacità di supporto ritmico e armonico. Inizia lo studio del basso elettrico da autodidatta nel 1986 e successivamente del contrabbasso presso la scuola “Gillespie” di Bassano del Grappa, sotto la guida di Giko Pavan ed in seguito con Cameron Brown e Andy McKee. Ha suonato con varie formazioni in Italia, Francia, Austria, Germania, Slovacchia, Giappone, Lettonia, Polonia, Lituania, Slovenia e negli USA.