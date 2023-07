Venerdì 28 Luglio | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … a teatro!

? Silvana, Renata e Franca conquisteranno il pubblico con le loro “ciacoe”. Non è colpa loro se vengono a sapere degli affari degli altri: dopotutto sono tre donne riservate, e ci provano a non spettegolare…

Lo spettacolo di svolgerà all'aperto presso Piazza Rinaldi a Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? INTERO € 15 | RIDOTTO € 5 (Under 12)

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/teatro/2023/treviso/piazza-rinaldi/betoneghe-se-nasse-no-se-deventa/