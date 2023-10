Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Corocastel, in collaborazione con l'Associazione Dama Castellana, presenta un'opera musicale inedita: "Bianca di Collalto", ispirata alla celebre leggenda dell'ancella murata viva nel castello di Collalto, una leggenda rivisitata per questo evento. Con libretto di Nicola Bergamo e musiche di Giorgio Susana, lo spettacolo vedrà Alessia Tavian nel ruolo di Bianca, Elvira Cadorin nel ruolo di Aicha e Michele Manfrè in quello di Tolberto.

Coro Castel e Dama Castellana, due realtà storiche della nostra città, si mettono insieme per per dar vita a questo meraviglioso spettacolo dove Coro Castel ci regalerà la musica, sul palco il coro con un totale di 50 artisti, mentre la Dama Castellana la sceneggiatura con i suoi bellissimi abiti. Prima dell’inizio dell’opera, che verrà interpretata al Teatro Accademia, dalle ore 20.15 alle ore 20.30 ci saranno i Tamburi e Sbandieratori della Dama che ci omaggeranno del loro spettacolo per poi sistemarsi a “corridoio” e accompagnarci all’entrata del teatro.

Il Sindaco ringrazia le Associazioni Coro Castel e Dama Castellana per portare a Conegliano uno spettacolo che racconta una leggenda della città e per la valorizzazione della cultura. Ricorda che le associazioni sono il fulcro della vita artistica, culturale della città, basti pensare a come queste due associazioni che hanno sede su immobili comunali se ne prendano cura e rendano vivi questi luoghi.