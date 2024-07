Biblio Blues Lipari Grosso Duo

Davide Lipari & Riccardo Grosso sono un affascinante progetto blues guidato dal rinomato chitarrista e cantante romano Davide Lipari. Conosciuto per il suo lavoro con The Cyborgs, Cyborg Zero e One Man Bluez, Davide ha creato con Riccardo Grosso un viaggio musicale unico che spazia dai classici del Chicago Blues al Northern Hill Mississippi Blues, stile che ha ispirato la musica di gruppi come The Black Keys.

L’incontro con Riccardo Grosso era qualcosa di inevitabile. Grosso è uno dei più rinomati armonicisti Blues d’Europa e apprezzato da artisti leggendari come Charlie Musselwhite, Rob Paparozzi e Dale Spalding dei Canned Heat. Ha condiviso il palco con la Original Blues Brothers Band e, con il suo progetto, la Riccardo Grosso Blues Band, ha all’attivo costanti tour in tutto il continente, sia nei festival che nei club.



Lipari e Grosso si esibiscono in concerti mirati e dedicati, dove questo tipo di spessore musicale viene apprezzato da un pubblico altrettanto sensibile. Quando succede, è un’esperienza unica, da portare nel cuore e raccontare a chi non c’era.