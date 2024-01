Biblio-filò - Percorso per genitori e bambini da zero a tre anni

L’Amministrazione Comunale di Silea e la Biblioteca anche per il 2024 promuovono il percorso per genitori e bambini da zero a tre anni Biblio-filò: lunedì 5 e 19 febbraio, 4 e 18 marzo, 8 e 22 aprile alla Biblioteca comunale (dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini da 0 a 18 mesi e dalle 17.45 alle 18.45 per i bambini fino ai 3 anni) sarà possibile partecipare agli incontri condotti da Ilaria Baldin, psicologa, educatrice e referente regionale di Nati per la Musica Veneto, per sviluppare il contatto tra genitori e figli, il movimento in musica, la lettura ad alta voce, il gioco e l’espressività musicale.

I programmi nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica promuovono la lettura e l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, per migliore sviluppo del bambino fin dalla più tenera età. Avvicinare i bambini alla lettura ad alta voce e alla musica sin dai primi mesi, infatti, agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento per la mente e lo spirito, ma anche divertimento, gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative dei più piccoli. Non solo, a fronte anche dell’aumento dei casi depressione post partum, Biblio-filò si propone come uno spazio relazionale per neogenitori, consentendo loro di trovare un punto di riferimento per sentirsi accolti e condividere la delicatezza del momento che stanno attraversando.

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, recita un vecchio detto africano. Accanto alla famiglia, infatti, ci vuole una rete più ampia, una comunità che sappia offrire ulteriori relazioni e opportunità di crescita: – spiega l’assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin – Biblio-filò è una di queste opportunità, un percorso che consente ai bambini e ai loro genitori di trovare nuovi stimoli per una crescita serena, accoglienza e confronto. Ed edizione dopo edizione osserviamo come questa proposta sia sempre più attesa e apprezzata”.

Ingresso libero con posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi compilando entro mercoledì 31 gennaio il modulo online al seguente link: urly.it/3zhw9 (è possibile partecipare anche ad un solo incontro).

Sarà data precedenza ai residenti nel Comune di Silea.

Informazioni: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it