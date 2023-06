Al Biblio di via Diaz Venerdì 30 Giugno alle 20:30, va in scena il concerto live unplugged dei IYV con Matt G. alla voce e chitarra, Alessio G. alla Chitarra e Samuel B. alla Batteria. Il concerto andrà in scena nella via antistante il locale e, come di consueto sarà inibito il traffico automobilistico.