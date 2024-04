Questo Giovedì si esibisce nel soppalco del noto locale trevigiano un duo Jazz formato da Giuditta Franco, fresca vincitrice del concorso nazionale per giovani talenti Jazz “Chicco Bettinardi” e Francesco De Luisa, esperto pianista Jazz dalle molte collaborazioni internazionali. L’inizio è previsto per le 19.30. Per prenotazioni 0422/270575