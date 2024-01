Biblio - Jazz e blues

Raddoppia l’appuntamento settimanale di musica live al Biblio Art, Food and Drink di via Diaz. Nel locale trevigiano, si svolgeranno due serate all’insegna della buona musica live. Giovedì sarà in scena un quartetto Jazz composto da Alessandro Gajo alla chitarra, Massimiliano Gajo al basso, Alessandro Barbierialla batteria e Dario Ponara al vibrafono. Venerdì sera suonerà un duo blues con Moira Cattelan (voce) e Christian Sala (chitarra). L’inizio è previsto sempre alle 19.30. Consigliata la prenotazione.