Biblio Jazz - Braima Galissa’ & Seydou Kienou

BRAIMA GALISSA’ kora & voce

SEYDOU KIENOU djembe & voce

Entrambi musicisti griot provenienti rispettivamente dal Burkina Faso

(Seydou Kienou) e dalla Guinea Bissau (Braima Galissa’).

Il griot oggi é ancora una figura essenziale nella tutela e divulgazione della

storia sociale dei popoli di appartenenza, spesso sono musicisti e artisti,

che proprio attraverso l’arte tramandano la cultura e custodiscono le origini.

Il concerto proposto per Biblio Treviso é un viaggio suggestivo nella

tradizione della musica africana per scovare facilmente le radici di gran

parte della musica che ascoltiamo al giorno d’oggi.

Sono entrambi membri della neo band Griotti Ensemble che propone un

repertorio Afro Jazz Rock e che é attualmente sta girando l’Italia.



BRAIMA GALISSA’

Kora e voce

Insegnante e maestro griot della Kora, strumento africano a 22 corde, è

nato in Guinea-Bissau nel 1964 da una famiglia di griot della cultura

Mandinka, che suonano la Kora da oltre 600 anni.

Ha iniziato a imparare la Kora a metà degli anni '70 per mano del padre.

Oggi è considerato uno dei migliori musicisti che rappresentano la cultura

Mandinka, grazie alle sue eccellenti qualità di musicista.

Dal 1998 vive a Lisbona.

SEYDOU KIENOU

Djembe e voce

Percussionista, originario di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Dopo

numerose esperienze con Bonogo de la Maison des Jeunes et de la

Culture, Kogoba du Burkina Faso, e L’Atelier Tèatre Burkinabé, nel 1998 ha

fondato Soleil d’Afrique. Ha suonato come solista in tutta europa in diverse



Cultura del Burkina Faso”.