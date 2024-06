Biblio - Jazz in the street

Torna l’appuntamento con il Jazz al Biblio di Treviso Sabato 29 giugno al Biblio di Treviso. L’evento si svolgerà all’aperto, in via Diaz, di fronte al locale trevigiano, dalle 21. Si esibirà il trio ABSIS, composto da PAOLO CORSINI, RICCARDO ZORZI e MARCO VAVASSORI, rispettivamente al piano, alla batteria e al contrabbasso.

Il termine ABSIS (orbita-coro-arco) descrive bene la loro estetica musicale, dove l’improvvisazione virtuosistica crea nuove orbite attraverso l’insieme.

Paolo Corsini: Laurea pianoforte jazz ad Adria e Pianoforte Classico a Trieste. Le

principali collaborazioni contano musicisti come Francesco Bearzatti, Max Ionata, Barbara Casini, Enrica Bacchia, Luciano Caruso, Flavio Davanzo, Roy Paci,Massimo Manzi,U.T. Gandhi, Aliosha Jeric, Luca Colussi, Marc Abrams, Andrea Lombardini, Phil Mer, Alfonso Deidda.

Riccardo Zorzi si diploma presso il conservatorio di Vicenza, vince il concorso Zorzella come miglior solista jazz sotto i 30 anni. Suon in diversi festival Europei. Ha collaborato con diversi musicisti di fama internazionale come Jessie Davis, Marc Abrams, Fabio Morgera, Danilo Memoli, Saverio Tasca, Robert Bonisolo, Bruno Cesselli.



In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del locale. In ogni caso è consigliata la prenotazione allo 0422 270575.