Biblio jazz in the street

Il concerto settimanale del Biblio di Treviso si terrà, Venerdì 17, all’aperto, in via Diaz, di fronte al locale e la strada sarà interdetta al traffico dalle 19 alle 24. In caso di maltempo ci si trasferirà all’interno.



Questa settimana si esibirà il trio Jazz:





Michele Calgaro Trio



Michele Calgaro – chitarra

Francesco Bordignon – contrabbasso

Mauro Beggio – batteria



La formazione del trio valorizza particolarmente l’originale stile “pianistico” del chitarrista Michele Calgaro che trova nella ritmica Bordignon e Beggio, due compagni ideali per sfruttare le caratteristiche di interazione, ascolto e dialogo che questa formazione consente. Risulta evidente l’ispirazione ai grandi trii pianistici della tradizione jazzistica, da Bill Evans a Keith Jarrett, anche nella scelta del repertorio che affianca le composizioni originali di Calgaro con standards del great american songbook e composizioni di grandi pianisti come Bill Evans e Thelonious Monk.