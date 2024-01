Biblio Jazz

Al Biblio di via Diaz continuano i concerti Jazz del giovedì. Questa settimana, al soppalco del locale jazz trevigiano, si esibirà un quartetto composto da: Alessandro Gajo alla chitarra, Massimiliano Gajo al basso, Kim Yang al sassofono e Gabriele De Ross alla batteria. L’inizio è, come di consueto, previsto per le 19.30. Durante il concerto sarà possibile gustare gli snack preparati dallo staff del Biblio accompagnati da aperitivi o cocktail. È consigliata la prenotazione.