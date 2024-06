Biblio Swing - Le TempesTose

LE TEMPESTOSE. Giovedì 27 giugno, al Biblio, un mirabolante e caotico trio nato in un giorno estivo di tempesta sulle rive del Brenta immerso in una scenografia post contemporanea, fra oggetti volanti, vetri frantumati e alberi divelti, il gruppo interpreta repertorio swing nell’ idea di una divertente rinascita. Le TempesTose da allora suonano soprattutto nei giorni di pioggia, ma anche di grandine e neve, nel garage o nel bagno di casa vostra, cantano per strada ma anche sotto la doccia.



Tutto interpretato dalla vellutata voce di Isabella Girardini, il groove mai stanco di Ludovica Signorini al contrabbasso e le morbide note di Veronica Canale alla fisarmonica e voce. Non mancheranno sorprese... ma per scoprirle dovete solo venire a vederle.