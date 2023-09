Biennale d’Arte “Angelo Rossetto” - XV edizione

Venti artisti di Maser espongono le loro opere di pittura, scultura e grafica durante la Biennale d’Arte “Angelo Rossetto” che ha inaugurato sabato 23 settembre alle 18.30 nella sede municipale di Maser, Ca’ Nani. “Un appuntamento atteso, si tratta della 15esima edizione della Biennale d’Arte con tradizione trentennale, la cui prima edizione risale al 1993”, sottolinea il Sindaco Claudia Benedos. Al vernissage di domani interverrà il Poeta e Narratore d’Arte Antonio Facchin. Seguirà rinfresco. “È lunga la tradizione in campo artistico di Maser, sin dal 1949, quando venne fondato il Centro Psicografico per dare orientamento e aggiornamento ai giovani sul disegno, che oggi chiamiamo design”, ricorda il Sindaco Benedos. “I semi della creatività sono stati diffusi in modo prolifico nel nostro territorio, ricco di artisti e designer che hanno sviluppato idee innovative anche nelle aziende. Grazie al Gruppo Artisti Maser, attivo nella promozione dell’arte in varie espressioni”. La mostra collettiva di pittura, scultura e grafica sarà visitabile fino all’8 ottobre. Orari: da lunedì a venerdì 9.30 - 13; sabato dalle 15 alle 20.30; domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.30. Ingresso libero.