Biennale d’Arte del Bambino - 13^ edizione

Giunge alla sua 13esima edizione la Biennale d’Arte del Bambino, l’appuntamento che nella cornice della settecentesca Villa Guidini espone le opere frutto dei percorsi di educazione creativo-artistica realizzate dai bambini di Asili nido, Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio regionale e non solo. Un’apposita sezione, Arte a domicilio, sarà inoltre dedicata alle opere provenienti direttamente dalle famiglie. Un viaggio ricco e coinvolgente che, attraverso oltre 50 opere provenienti da Veneto, Umbria e Campania, presenterà il tema della Biennale 2023, intitolata “RitmArte”. Un’espressione che vuole unire le parole e le suggestioni che ruotano attorno a “vita” e “arte”, con la prima che si rispecchia nella seconda, caricandosi di energia positiva.

“Nel bambino sensazioni ed emozioni affiorano frenetiche: educare a gestirle attraverso la creatività artistica è fondamentale per conoscersi nel rapporto armonioso e proficuo con il mondo” sottolinea Liana Bottiglieri Calzavara, ideatrice e direttrice artistica della Biennale, “anche in questa edizione ci riempie di soddisfazione accogliere le opere frutto della creatività non solo di bambini del Veneto, ma anche di altre regioni italiane, giunti a questa tappa formativa accompagnati da insegnanti straordinarie e ricercatrici appassionate”.

L’edizione di quest’anno della mostra, promossa dal 1998 dall’Associazione artistico-culturale “Biennale d’Arte del Bambino”, che proprio in Villa Guidini è ospitata dal 2021 con un Centro permanente di sperimentazione ed educazione alla creatività artistica del bambino, sarà inaugurata domenica 30 aprile, alle ore 16. Nel periodo di apertura, fino al 4 giugno 2023, la Biennale sarà visitata da oltre 1000 bambini. Il padrino dell’evento, fin dalla prima edizione, è l’autore disneyano Giorgio Cavazzano.

Il Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto e l’Assessore alla Cultura Francesco Dal Colle dichiarano: “La Biennale d’Arte del Bambino continua a confermare Villa Guidini come polo culturale d’eccellenza, che dedica spazi ed attenzione al mondo dell’infanzia, attraendo scuole e famiglie. Negli ultimi anni, realizzando il progetto La Villa dei bambini, questo patrimonio storico del nostro Comune si è aperto a grandi eventi, corsi, laboratori, tutte occasioni di crescita per i più piccoli e per la comunità locale. Il tutto in un’ottica di tutela ma soprattutto di valorizzazione di un contesto di pregio, che - proprio alle prossime generazioni - andrà lasciato ancora più bello ed accogliente”.

La Mostra è patrocinata da: Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Zero Branco, Città di Treviso e Comune di Quinto di Treviso.

Informazioni e contatti



Orari di apertura:

- feriali (dal martedì al sabato) 9-12.30 e 15.30-18.30

- prefestivi e festivi 15.30-18.30

- chiuso il lunedì

Prenotazione per visite guidate e non da parte delle scuole al n° 339.8149072