Torna il Bigday, la due giorni dedicata al mondo della computer grafica

Il mondo della computer grafica, dell’animazione e degli effetti speciali è un settore in continua evoluzione e uno dei mercati, insieme a quello del gaming, che cresce più velocemente. Si stima infatti un tasso di crescita annuo che supera l’11% con una disponibilità di posti di lavoro esponenziale da qui al 2030. In questo scenario è facile immaginare quante nuove opportunità si stiano aprendo per i giovani che vogliono lavorare nell’ambito del marketing, della pubblicità, del cinema o dei videogames, solo per citarne alcuni. BigRock, la prima scuola di computer grafica in Italia, nominata tra i 30 migliori al mondo, che da oltre 15 anni si dedica alla formazione di circa 300 studenti all’anno appassionati di 3D e Visual Effect per il cinema, organizza la terza edizione del BigDay, un evento di due giorni dedicato al confronto e all’interazione su queste tematiche.

Nello specifico, la giornata del 5 maggio sarà dedicata agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori e a tutti i giovani appassionati di questo mondo che vogliono approfondire le opportunità che offre la scuola e partecipa a talk e workshop. Parallelamente ai talk si svolgerà un vero e proprio career day in cui i partecipanti potranno confrontarsi con le aziende partner in cerca di talenti, tra cui Effetti Digitali Italiani, Framestore e Luxottica, e presentare i propri lavori e candidarsi per le posizioni aperte.

Il 6 maggio sara? invece l'evento principale, aperto al pubblico e rivolto a tutti coloro che amano Computer Grafica, Game Design, Concept Art e Sound Design. La giornata è strutturata per ascoltare e dialogare con una serie di professionisti che hanno fatto della propria passione un lavoro e dopo l’esperienza in BigRock lavora in realtà affermate. Tra questi Alessandra Restivo, che ha lavorato alla 3D animation di Thor Love and Thunder e Black Adam e Federico Favaro che dal 2014 ricopre la posizione di Lead Rigger e con i suoi vari team ha collaborato alla realizzazione di numerosi film, tra cui Beauty and the Beast, Tom&Jerry e i campioni di incassi Avengers: Infinity War ed Endgame.

“La formazione è la chiave del successo e Big Rock, è l'inizio di un sogno che diventa realtà. Con BigRock apriamo le porte a un mondo di opportunità lavorative in continua crescita. Siamo orgogliosi di quello che offriamo ai nostri studenti ma soprattutto siamo orgogliosi di quello che loro vivono dopo BigRock” afferma Marco Savini, Founder e CEO di BigRock.

L’evento è aperto al pubblico e gratuito, per registrazioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-bigday-2023-576916852837