Bike Academy #rideyourfuture

Il settore bici è un ambito attrattivo e in forte crescita, anche in virtù dell’attuale interesse verso la mobilità sostenibile e il mondo dell’outdoor. Mercoledì 30 novembre Pinarello, Wilier Triestina e Basso Bikes, aziende leader mondiali nel design e produzione di bici da corsa di altissima gamma, lanciano l'iniziativa Bike Academy assieme a Infinite Area.



L’appuntamento, desiderato dalle aziende del segmento bicicletta fra le più rappresentative in Veneto, vuole portare ai giovani un messaggio di opportunità concrete nel mondo del lavoro e, grazie all’adesione di alcuni istituti professionali, fra cui la Fondazione Opera Monte Grappa (FOMG), favorire la co-progettazione e l’attivazione di percorsi formativi in risposta alle esigenze di personale delle aziende.



Sono invitati a partecipare:

?? giovani in cerca di opportunità di lavoro (verniciatori, meccanici)

?? mondo della formazione professionale (docenti di materie tecniche, referenti PCTO)

?? aziende di settore interessate all’iniziativa (Confindustria ANCMA)



Grazie all’esperienza dei referenti aziendali, i giovani potranno conoscere nel dettaglio le fasi del processo produttivo dei telai in materiale composito e comprendere le esigenze di specializzazione, in particolare per la verniciatura tecnica.



La partecipazione istituzionale della Regione Veneto e di altre aziende associate a Confindustria ANCMA darà ulteriore spinta al dialogo fra soggetti della formazione come FOMG e le imprese per favorire la sperimentazione di progetti congiunti, dando vita a una vera e propria Bike Academy.