Villa Navagero Erizzo riapre al pubblico ripetendo la formula con INGRESSO GRATUITO. Bimbi & Artigianato con vari appuntamenti per grandi e piccini! Gli artigiani esporranno le proprie creazioni nelle sale interne della villa e sul giardino all'italiana.

Dalle 15:00 alle 23:00

I visitatori potranno:

??

Passeggiare per il vasto parco privato di Villa Navagero, accomodarsi in uno dei tavoli che saranno presenti nella zona ristoro gustando le pietanze preparate dalle varie aziende presenti,

sorseggiando un buon bicchiere di vino e perché no? Acquistare e/o preparare una delle eccellenze culinarie del nostro territorio: "il Tiramisú" in compagnia del campione mondiale di World Cup Tiramisú 2022!!!



Potrete visionare le creazioni degli artigiani espositori distribuiti tra gli interni della villa e il giardino all'italiana.

Dalle 15:00 alle 16:00 ultime iscrizioni in loco

Iscrizioni online tramite il nostro sito

(Villanavagero.it/shop)

16:00 primo turno "Prepara il tuo Tiramisú con il campione del mondo Giuseppe Salvador"

16:45 Inizio torneo di calligrafia

17:30 Spettacolo del mago Calliari

18:00 secondo turno "Prepara il tuo Tiramisú con il campione del mondo Giuseppe Salvador"

18:45 Premiazioni torneo di calligrafia

19:00 Bau Sfilata con l'istruttrice cinofila Francesca Fungher

20:00 visita guidata alla villa con Nicoletta Pignatta

20:00 terzo turno "Prepara il tuo Tiramisú con il campione del mondo Giuseppe Salvador"

?--------------------------------------------------------------

LABORATORIO CON GIUSEPPE SALVADOR

Grandi e piccini potranno preparare la propria porzione di Tiramisú in compagnia del campione del mondo di questo gustosissimo dolce!

Inoltre, troverete nel parco il gazebo: "La speranza di Marco" in cui poter acquistare il dolce: " Carpe Diem" vincitore del concorso mondiale!

Il ricavo totale della vendita dei Tiramisú: "Carpe Diem" andrá devoluto all'associazione: "La speranza di Marco" per l'acquisto di defibrillatori e per contribuire a creare Comuni Cardio-protetti.

Costo iscrizione 5 euro

Preiscrizioni online sul nostreo sito

Posti limitati

3 turni (ore 16:00, ore 18:00 e ore 20:00)

TORNEO DI CALLIGRAFIA

Ad ogni candidato verrà fornito il materiale didattico per scrivere e un brano scelto dalla commissione, il brano sarà uguale per ogni categoria, il candidato avrà tot tempo per copiarlo in carattere corsivo.

Il torneo ha lo scopo di diffondere e preservare la scrittura in corsivo per una moltitudine di scopi, oltre la velocità, la creatività e l'unicità.

- 1 ATTESTATO DI MERITO E UN PREMIO

al migliore di ogni categoria

- GADGET per tutti i partecipanti

- PREMIO SPECIALE al più anziano

Costo iscrizione 5 euro

-----------------------------------------------

BAU SFILATA !

Raccontaci la storia del tuo amico a 4 zampe, sfila con il tuo cane e fai vedere cosa sapete fare

Premio al binomio più simpatico

Premio al binomio più affiatato

Costo iscrizione 5 euro

Iscrizioni sul posto fino alle 16:30

Iscrizioni online sul nostro sito:

https://www.villanavagero.it/shop

Info tel: 348 368 2123

Villa Navagero Erizzo, via grande 2, Rovaré, San Biagio di Callalta Treviso 31048