Bimbi sicuri: nozioni di primo soccorso

L’Amministrazione Comunale di Villorba continua su diversi fronti le campagne di prevenzione. In merito alla sicurezza stradale sulla pagina Facebook del Comune vengono pubblicati e riproposti a vari orari post che richiamano al rispetto delle regole con l’uso anche di video shock. Un altro tema è quello del primo soccorso ai bambini nelle diverse situazioni in cui si potrebbe verificare un’emergenza. In questo caso il Comune di Villorba organizzerà nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina alle ore 20:30 di mercoledì 28 settembre un incontro dal titolo “Bimbi sicuri” aperto a genitori, baby sitter e a tutti coloro che si dedicano alla loro sorveglianza.

L’incontro a carattere informativo sarà curato da Manuel Gambarotto e Alessandro Chies, due esperti del SUEM 118 di Treviso e avrà la durata di circa un’ora e mezzo. Il tema “Bimbi sicuri” sarà sviluppato attraverso la proiezione di slide trattando in modo sintetico i seguenti argomenti: sensibilità alla sicurezza del bambino in strada, prevenzione degli incidenti domestici, prevenzione alla sindrome di soffocamento, come effettuare la manovra di disostruzione da corpo estraneo (dimostrazione con manichino dedicato), conoscere la sindrome da shaken baby e le convulsioni febbrili.

“Stiamo inoltre valutando con i due esperti del Suem - anticipa il sindaco Francesco Soligo - di proporre, dopo averne verificato la reale necessità, un corso di approfondimento "Proteggiamo i bambini”della durata circa 4 ore, teorico e pratico, al personale interessato alla sorveglianza dei più piccoli nelle scuole d’infanzia”.