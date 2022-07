Il BioAPERITIVO in vigna è tornato!

(Prenotazione consigliata su Eventbrite!)

Venerdì 22 Luglio ti aspettiamo in vigna presso l’Azienda Agricola Corvezzo per un aperitivo di degustazione dei nostri vini BIO!

La degustazione si svolgerà al calar del sole, all'ombra del nostro casone antico e della vecchia bellussera.

Una location magica, dove trascorre del tempo in compagnia degustando i nostri vini biologici accompagnati da deliziosi cicchetti del territorio realizzati in collaborazione con Agriturismo Le Vigne Morosina!

Durante la serata ricorda di passare in cassa per convertire la moneta in gettoni speciali: utili per degustare, stuzzicare e giocare...

DJ set per tutta la serata!

????????? ????? ?????? -------------------------

In collaborazione con Agriturismo Le Vigne di Morosina, tanti golosi cicchetti preparati con ingredienti a Km0 da abbinare ai vini Corvezzo!

Zucchine fritte

Panini con pane fatto in casa, farciti con soppressa nostrana o porchetta

Bruschette farcite con pomodorini freschi e basilico o con i funghi

Crespelle alle verdure

Porzione di formaggio nostrano con pane fatto in casa

Arrosticini abruzzesi (direttamente dai nostri fornitori in Abruzzo!)

Spiedino melone e anguria

????????????--------------------------------

L'evento si svolgerà dalle ore 19:00

Posti limitati a SOLI 150 partecipanti

Costo per partecipante : 10 €

Cosa include il biglietto?

- 5 gettoni da spendere in consumazioni + 20% sconto wine shop per i vini in degustazione (cauzione bicchiere 2€)

- Ingresso gratuito per i minori di 18 anni con snack incluso.

???? ? ????????????

visit@corvezzo.it

0421 327203