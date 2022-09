BioAperitivo in vigna

Il BioAPERITIVO è tornato!

Domenica 25 Settembre ti aspettiamo in vigna presso l’Azienda Agricola Corvezzo per un aperitivo di degustazione dei nostri vini BIO!

La degustazione si svolgerà al calar del sole, all'ombra del nostro casone antico e della vecchia bellussera.

Una location magica, dove trascorre del tempo in compagnia degustando i nostri vini biologici accompagnati da deliziosi cicchetti veneziano realizzati in collaborazione con food truck I Retròdatati!

Durante la serata ricorda di passare in cassa per convertire la moneta in gettoni speciali: utili per degustare, stuzzicare e giocare...

DJ set per tutta la serata con:

Dj Alberto DjAlby Menolotto

accompagnato da Sassofonista jazz

Prenota subito la tua partecipazione su Eventbrite!

Durante la serata troverete tanti sfiziosi cicchetti veneziani preparati e selezionati dal food truck ? ???????????? da abbinare ai vini Corvezzo!

Polpettine, mozzarelle in carrozza, bocconcini con sarde in saor e molto altro...

Cucina aperta fino alle 21:00

L'evento si svolgerà dalle ore 17:00 alle 21:30

Posti limitati a SOLI 150 partecipanti

Costo per partecipante: 10 €

Cosa include il biglietto?

- 4 gettoni da spendere in consumazioni + 20% sconto wine shop per i vini in degustazione (cauzione bicchiere 2€)

- Ingresso gratuito per i minori di 18 anni

visit@corvezzo.it

0421 327203