La biologia rivelata

GIOVEDI' 29 GIUGNO alle 20.30

webinar su youtube con il dott. Claudio Trupiano e Marcello Pamio

BIOLOGIA RIVELATA

- Leggi Biologiche: servono ad acquisire la conoscenza dei nessi causali tra il vissuto conflittuale e le "patologie"

- Enneagramma: serve a comprendere il percepito individuale che ci distingue da tutti gli altri

- Comunicazione Non Violenta: è la risorsa principale per risolvere le situazioni di conflitto e connettersi con sé stessi e gli altri

Il link per accedere:

https://www.youtube.com/live/uRzZdwNX410?feature=share



Castello di Godego TV