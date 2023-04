Birra nel Bosco | Birra LA RÜ

Orario non disponibile

Quando Dal 28/04/2023 al 01/05/2023 Orario non disponibile

Ecco l'evento più atteso dell'anno! "Birra nel bosco" torna in grande stile con una quarta edizione tutta primaverile, con truck food, musica e soprattutto un fiume di birra LA RÜ artigianale

Durante l'evento avrai l'opportunità di conoscere da più vicino la nostra realtà: potrai visitare il birrificio e scoprire come funziona il processo di creazione artigianale parlandone con il nostro mastro birraio Stefano, pluripremiato in Europa

Abbiamo deciso di anticipare l'estate, e infatti non mancherà l'occasione di vivere a pieno il territorio in cui nascono i nostri prodotti, tra una passeggiata e un giro in mountain bike.

Durante "Birra nel Bosco" sarà a vostra disposizione un'ampia scelta di truck food, buon cibo, musica e fiumi di birra: il modo migliore per godersi il Bosco del Fagarè in compagnia.