Doppio live @ birreria Zuita

Dopo un lungo periodo di silenzio tornano ad esibirsi live due band che non hanno bisogno di presentazioni:



Gli HELL THEATER, attivi ormai da oltre 14 anni, anticipano la loro ormai imminente prossima uscita discografica con line up rinnovata e molte novità on stage.



I KROSS OF KHAOSS danno inizio al loro PuttanTour 2022, e festeggiano i 10 anni di attività con un nuovo brano inedito e una chicca dal loro primo mini.



All'evento troverete anche i libri dei RACCONTI DAL NERO FONDACO, presso il loro spazio espositivo alla bancarella merch.



Inoltre alla Zuita ci sarà come sempre una selezione di ottime birre alla spina e ci si potrà sollazzare con le gustosissime proposte della cucina del locale.

Indirizzo:



INGRESSO GRATUITO!