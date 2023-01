"Biscotti uno tira l'altro!" - Corso con la pastry chef Elena Sorgato

Il profumo dei biscotti appena sfornati è inconfondibile: arriva dritto alle narici, solletica i sensi, li risveglia e fa venire l’acquolina. Difficile resistere a una tale tentazione: si sciolgono in bocca, sprigionando già dal primo morso la loro dolce sinfonia di burro, zucchero, uova, cacao, spezie, frutta secca… A colazione, a merenda, con una tazza di tè o di caffè fumante o anche solo per tirarsi su il morale, ogni momento è buono per i biscotti! In questa lezione impareremo a preparare: i tipici Cantucci toscani, deliziosi biscottini croccanti alle mandorle, oblunghi, perfetti da intingere nel vin santo; passeremo poi ai golosissimi Canestrelli, i dolcetti super friabili a forma di margherita e spolverati di zucchero a velo.



Non potranno mancare alla serata gli arci noti Baci di Dama, tipici della cucina piemontese: piccole cupolette di frolla al burro e nocciole, che accoppiate insieme da cioccolato fondente; ricordano due labbra che si uniscono in un “bacio” !







padovana, classe 87’, si laurea in Diritto dell’Economia, Banca e Mercati Finanziari, all’Università di Padova e capisce che quella non è la sua strada. Frequenta quindi diversi corsi di formazione sul tema e ottiene il diploma di Operatore Pasticcere presso la scuola Dieffe. Dopo una breve esperienza in una pasticceria di Padova, inizia a collaborare con la scuola di cucina Hangar78. Qui si occupa sia di gestire i corsi di pasticceria amatoriali che quelli professionali, dove affianca come assistente ed aiutante i grandi pastry chef di fama internazionale. Dotata di creatività e grande senso estetico, Elena ha un profilo Instagram dove pubblica le sue dolci creature.