Il Bizaria Baroque Ensemble in concerto a Santa Caterina

Proseguono con grande successo i concerti al Museo di Santa Caterina della tradizionale rassegna musicale di Musei d’Estate, giunta alla sua 21a edizione, punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana. Promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura, la rassegna gode del patrocinio della Regione Veneto e dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Dopo l’incursione in casa Bach di giovedì scorso con Mauro Masiero e Roberto Loreggian, Giovedì 6 luglio, alle ore 21.00 il Bizaria Baroque Ensemble - Stefano Favretto, violino Giuliano Furlanetto, traversiere, Paolo Zuccheri, viola da gamba Emanuela Guarise, viola da gamba e violone Francesco Bravo, clavicembalo - ricreerà l’ambiente musicale di Parigi a cavallo tra il 17° e 18° secolo con un contemporaneo e amico di Bach: Georg Philipp Telemann.

Georg Philipp Telemann nel suo periodo di massima celebrità venne invitato a Parigi dove giunse con i massimi onori nel 1737 in un fecondo ambiente musicale. Ebbe modo di incontrare i più importanti strumentisti e compositori che sono stati membri dell'Accademia reale di musica "Académie Royale de Musique", "Théâtre de la Foire Saint Germain" e "Concert Spirituel". Si incrociò con Guignon, Blavet, Forqueray, Mondonville, Naudot, Bodin de Boismortier, Campra e Clérambault. La sua permanenza parigina da breve divenne lunga otto mesi ed in questo periodo ottenne la licenza di ripubblicare a Parigi i suoi celebri quartetti e l’anno seguente di pubblicare una nuova raccolta di altri sei quartetti a bissare il grande successo dei precedenti che oramai erano conosciuti ed eseguiti con successo in tutta Europa. Proprio il flautista Michel Blavet, il violinista Jean-Pierre Guignon, il gambista Jean-Baptiste Forqueray eseguirono tutti e dodici i famosi quartetti con grande successo con Telemann al cembalo.

In questo programma da concerto il Bizaria Ensemble propone l’esecuzione di alcuni quartetti tratti dai Six Quatuors a Viollon, Flute, Viole ou Violon de Celle [sic] et Basse Continue e dai Nouveaux quatuors en 6 suites à une flûte traversiere, un violon, une basse de viole, où violoncel, et basse continuë accompagnati da alcune composizioni dei musicisti che li eseguirono a Parigi. Una sonata per il traversiere di Michel Blavet, una sonata per il violino di Giovanni Pietro Ghignone (naturalizzatosi in Jean-Pierre Guignon) ed una suite per viola da gamba di Jean-Baptiste Forqueray.

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

