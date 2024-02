Essere o non essere umani - Bjorn Larsson

????????? ?’???? ??? ??????? ? ????? ??????.

Cosa ci rende umani? Cosa distingue l’homo sapiens sapiens dagli altri primati? Nel plasmare la nostra esistenza individuale e collettiva, noi esseri umani abbiamo un margine di scelta o siamo solamente pedine sulla scala dell’evoluzione?

In contrasto con le scienze che vedono la natura umana come un risultato dell’adattamento evoluzionistico, l’autore sostiene che la specificita? dell’essere umano dipende in larga parte da quella grande innovazione che e? stata la rappresentazione simbolica, dall’idea cioe? che tutto possa essere usato per rappresentare qualunque altra cosa. E? proprio da essa che dipendono l’immaginazione, il linguaggio, la coscienza, il dubbio, un certo grado di liberta?, il senso del futuro, la comprensione di se? e degli altri, credenze, miti e fedi religiose.

