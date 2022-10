Black Voices - Gospel @ XVIII Vivavoce International A Cappella Festival

Formate dal suo direttore musicale Carol Pemberton MBE nel 1987, le Black Voices si sono guadagnate la reputazione di miglior quintetto a cappella femminile d'Europa.



Dalla loro casa – i Grosvenor Road Studios, lo studio di registrazione più antico di Birmingham – le Black Voices hanno toccato il mondo. Si sono esibite in tutti i continenti e davanti a reali, presidenti, condividendo il palco con alcuni dei grandi della musica tra cui molti dei loro idoli, Nina Simone, Ray Charles, Hugh Masekela, Wynton Marsalis e Miriam Makeba solo per citarne alcuni!



Hanno entusiasmato il pubblico in tutto il mondo con il loro canto e le loro esibizioni nella tradizione orale nera, una forma di musica antica basata sul folklore antico e sulla narrazione dell'Africa e della diaspora che ha avuto un impatto su tutti i generi musicali dai primi spiritual, blues e jazz.



Black Voices ha sviluppato il suo sound e un repertorio unico che abbraccia spiritual, tradizionali canzoni popolari africane, caraibiche e inglesi, jazz, gospel, pop e reggae, nonché una fusione di stili contemporanei e classici che gli sono valsi il riconoscimento mondiale come eccezionale ensemble vocale femminile.