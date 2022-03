Blues in the night #1 - a one man band show

In una notte dedicata al blues con un one-man show inedito per Caffè Caffi, Marco Pandolfi presenterà al pubblico il suo ultimo album intitolato NO EXPECTATION nella serata di giovedì 5 maggio, all'interno della rassegna Chiaro Contemporaneo. I brani del CD, tutti composti da Marco, sono a cavallo tra il blues tradizionale e le ballads tipiche della tradizione folk americana. Marco Pandolfi, oltre a cantare, si accompagnerà suonando chitarra e armonica a bocca.





MARCO PANDOLFI

Blues & Ballads



“You gotta love the Blues to play the Blues. Marco Pandolfi is deep in love with the Blues – you can tell that by the way He plays. ?He’s great now and He’s keeping the Blues alive. That is the REAL BLUES” dice PAUL OSCHER – Muddy Waters Band and Multiple Blues Music Award Winner.



Pur essendo uno degli armonicisti blues italiani più richiesti, da diversi anni si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica insieme. È stato invitato a suonare in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l’occasione di registrare in Pennsylvania, Mississippi, Texas, California e Arizona.



Ha collaborato con alcuni dei maggiori musicisti blues a livello mondiale (Paul Oscher, Richard Ray Farrell, Bob Margolin, Willie King, Bob Corritore, David Lee Durham, Greg Izor, Harvey Brooks, Preston Hubbard, Tom Walbank).



Ha rappresentato per tre volte l’Italia in manifestazioni internazionali: nel 2006 all'International Blues Challenge, Memphis TN (USA) con la propria band Marco Pandolfi & The Jacknives. Nel 2011 di nuovo all'International Blues Challenge, Memphis TN (USA) nella categoria “Solo”. Infine nel 2014 all'European Blues Challenge, Riga (Lettonia).



Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, come il KING BISCUIT TIME SHOW del DJ Sonny Payne a Helena, AK (USA) e, in Italia, il programma RADIO 2 SOCIAL CLUB condotto da Luca Barbarossa per Radio 2 RAI e Music Corner di Ernesto Assante (Repubblica.it).



Ha all’attivo nove dischi a suo nome e numerose partecipazioni nelle incisioni di colleghi italiani e stranieri.



Nel settembre 2020 ha preso parte alla realizzazione dell’album HOOTMATIC con alcuni tra i più rappresentativi armonicisti blues a livello mondiale (tra gli altri Paul Oscher, Bob Corritore, Joe Filisko, Aki Kumar). L’album è uscito negli USA ed è stato prodotto da Tom Walbank a Tucson, Arizona (USA).



Due pezzi strumentali, composti e suonati da Marco, sono stati inseriti nella raccolta LOW BLOWS FOR IDA uscita in ottobre 2021 negli Stati Uniti per aiutare la popolazione di Louisiana e Mississippi colpita dall’ultimo uragano. Nell’album compaiono anche gli armonicisti Kim Wilson, Rick Estrin, Phil Wiggins, Mark Hummel, Joe Filisko, Carlos Del Junco, Bob Corritore…



Il suo ultimo CD, uscito per l’etichetta svizzera EPOPS nell’ottobre 2021, si intitola NO EXPECTATION. Tutti i pezzi portano la firma di Marco Pandolfi, a cavallo tra blues tradizionale e ballads.



Alcuni festival in cui ha suonato:

• DELTA GROOVE ALL STAR BLUES REVUE Clarksdale, Mississippi USA

• ROCKY MOUNTAIN HARP BLOWDOWN 2008, Denver - Colorado USA

• WAY OF BLUES REVUE 2008 Jackson, Mississippi USA

• SIMI VALLEY CAJUN & BLUES FESTIVAL 2012 Los Angeles, California USA

• CHICAGO BLUES FESTIVAL 2012 Chicago, Illinois USA

• FREEDOM CREEK BLUES FESTIVAL 2012, Alabama USA

• JUNIOR WELLS MEMORIAL SHOW, London UK

• SIERRE BLUES FESTIVAL, Switzerland

• VACHE DE BLUES, France

• AMSTERDAM HARMONICA MEETUP, NL

• LUGANO BLUES TO BOP, Switzerland

• BLUES'N'JAZZ RAPPERSWIL, Switzerland

• DELTABLUES FESTIVAL, IT

• ROSEDALE BLUES FESTIVAL, Mississippi USA

• CODSTOCK BLUES FESTIVAL - Norway

• SUMMER BLUES BASEL, Switzerland

• NARCAO BLUES FESTIVAL, IT

• BLUES & BBQ, Germany



• BLIUZO NAKTYS Festival – Lituania