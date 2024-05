Blues in Villa

Le spettacolari serate del Biblio Art, Food and Drink proseguono nella splendida cornice di Villa Bornello con un concerto Blues esclusivo.



MATTEO SANSONETTO BLUES REVUE



Eclettico e preparato musicista, Matteo Sansonetto è uno dei più attivi Bluesman della scena italiana. Chitarrista dallo stile tipicamente influenzato dalle sonorità del Chicago Blues, è dotato di una notevole voce soulful e di uno stile chitarristico grintoso ed essenziale, che danno alla sua musica il tipico sapore del West Side.Da quasi 15 anni è costante il suo peregrinare tra il natio Veneto e gli USA, dove ha affinato sempre più il suo stile. Ha inciso due album nello storico Joy Ride Studio di Chicago, assieme a una vera e propria "All star band" composta da Breezy Rodio, Roosevelt Purifoy, Brian Burke, Marty Binder, con l'aggiunta di una sezione fiati di lusso Bill Overton & Doug Scharf, quest'ultimo famoso per la sua lunga collaborazione con Ray Charles.Il Bluesman di Jesolo è inoltre uno dei pochi musicisti europei ad essere recensito dall'autorevole Chicago Blues Guide.Persona solare, dalla vitalità contagiosa, sempre pronto alla battuta e allo scherzo, quando sale sul palco Matteo si trasforma, diventando un vero animale da palcoscenico, tutto grinta e chitarra: una buona garanzia per uno spettacolo intenso anche nei suoi aspetti scenici. Ogni particolare è attentamente curato, come nella migliore tradizione del blues di Chicago.