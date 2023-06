Ci siamo. E’ tempo di tango. E’ tempo di Blumilonga al Biscione di Conegliano (TV). Giovedì 22 giugno alle ore 21.00 parte la “rassegna” estiva dedicata al ballo rioplatense che per tutta l’estate animerà piazzale Fratelli Zoppas, a due passi dalla stazione dei treni della Città del Cima. Come è ormai tradizione l’associazione Centrodanza di Conegliano proporrà per i giovedì estivi fino a settembre delle serate di ballo, trasformando così la piazza aperta-coperta in una milonga, il luogo dove si balla il tango argentino tipico di Buenos Aires, la capitale dello stato del Sudamerica.

Undici gli appuntamenti per gli appassionati di questo ballo così affascinante, nel 2009 dichiarato Patrimonio culturale dell’Umanità Unesco. Dopo il 22 giugno, si proseguirà il 29 giugno, il 6, il 13, il 20 e il 27 luglio, il 3 agosto (con una pausa di due settimane), il 24 e il 31 agosto. Poi gli ultimi due appuntamenti settembrini, il 7 e il 14 settembre. Piazzale Fratelli Zoppas è così pronta a risuonare con i brani di tango, vals e milonga (i tre "tipi" di brani ballabili). A coordinare l'evento i maestri Monica Visintin (presidente dell'Asd Centrodanza) e Giovanni Marcon, che nel corso degli ultimi appuntamenti di settembre terranno anche delle lezioni premilonga sia per chi sa già ballare il tango sia per chi è un neofita. Prevista inoltre una lezione dedicata invece a chi balla da più tempo, tenuta dai maestri Claudio Ruberti e Marco Gallizioli.

“Siamo pronti ad accogliere gli appassionati che ogni estate raggiungono Conegliano da tutto il Nord-Est ed oltre per ballare il tango argentino nel suggestivo piazzale Fratelli Zoppas – commenta Visintin – abbiamo iniziato la Blumilonga estiva nel 2014 assistendo ad un costante aumento dei partecipanti accomunati tutti, ballerini e spettatori, dal clima festoso che la musica travolgente e l'eleganza di questo ballo porta. Invitiamo tutti a condividere con noi il fascino di queste serate, perché come sono solita dire, un sol tango può cambiarti la vita”.