Blumilonga - Ritorna il tango argentino al Biscione

Non è estate senza tango argentino. Almeno a Conegliano (TV). Giovedì 6 giugno alle 21.00 torna infatti al Biscione la Blumilonga, la serata di tango argentino organizzata dall’associazione Centrodanza Conegliano con il patrocinio del Comune di Conegliano. Piazzale Fratelli Zoppas è pronto a trasformarsi, come ogni estate, a partire dal 2014, in una vera e propria milonga di Buenos Aires, il luogo simbolo di questo ballo così affascinante da essere stato dichiarato nel 2009 Patrimonio culturale dell’Umanità Unesco. A due passi dalla stazione dei treni, la piazza aperta-coperta coneglianese accoglierà nuovamente ballerini e appassionati in arrivo non solo dal Triveneto ma anche dall’estero.

Dopo l’avvio di giovedì 6 giugno, la Blumilonga proseguirà, sempre di giovedì, il 13, il 20 e il 27 giugno, il 4, l’11, il 18 e il 25 luglio, il 1° agosto (pausa 8, 15 e 22 agosto), il 29 agosto, il 5 e il 12 settembre. In totale sono in programma 12 appuntamenti, dedicati a chi balla, ma anche a coloro che vogliono scoprire il tango argentino e i suoi ritmi di tango, vals e milonga.

A coordinare l'evento i maestri Monica Visintin (presidente dell'Asd Centrodanza) e Giovanni Marcon, che nel corso di alcuni appuntamenti terranno lezioni premilonga sia per chi sa già ballare il tango sia per chi è un neofita. Prevista inoltre una lezione dedicata invece a chi balla da più tempo, tenuta dai maestri Claudio Ruberti e Marco Gallizioli.

“Per la nostra associazione la Blumilonga è sicuramente l’appuntamento al quale siamo più legati, non solo per la risonanza che ha anche fuori dal Veneto – commenta Visintin – ma anche perché siamo in un angolo della nostra città che merita di essere valorizzato. Il Biscione, con la sua piazza aperta-coperta, è diventato il luogo simbolo del tango argentino. Aspettiamo, come sempre, non solo i ballerini, ma anche i semplici spettatori. Ogni serata sarà un’occasione speciale, per chi non lo conosce, per scoprire questo ballo che è più di un ballo. Del resto, un solo tango può cambiarti la vita”.