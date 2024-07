Blundell's School Chamber Choir in concerto

Il coro da camera Blundell’s nasce da una scuola per giovani musicisti nel sud-ovest dell’Inghilterra. Si contraddistinguono per essere arrivati in finale al Bernardo’s National Choral Competition, tra gli otto finalisti. La corale si esibisce con un repertorio vario che spazia tra la tradizione anglicana e le tradizioni corali continentali. Cantano per animazione di liturgie ma anche all’aperto in occasione di concerti e festival tra cui le localita’ di Exeter, Gloucester, Wells Cathedral e Bath Abbey. Ogni anno la corale realizza una tournee musicale e negli ultimi anni sono stati a: Carnagie Hall a Vienna, Barcellona, Toscana ma anche la prestigiosa Westminister Abbey a Londra.



Direttore musicale: Andrew Johnson



Gloria, Vivaldi (Various movements)

Five Spirituals, from ‘A Child of our Time’, Michael Tippett.

Requiem, Mozart (Various movement).

Civitas Sancti, Palestrina

Cantate Domino, Pitoni

O Nata Lux, Thomas Tallis

Occuli Omnium, Charles Wood

The Rose, Ola Gjeilo

Northern Lights, Ola Gjeilo

Stars, Eriks, Esinvalds

Litany to the holy spirit, Peter Hurford (Old Blundellian, OBE, 1930-2019)

Magdalen cease from sobs and sighs, Peter Hurford (Old Blundellian, OBE, 1930-2019) Listen Sweet Dove, Grayston Ives

A Clare Benediction, John Rutter

Halleluiah Chorus from Messiah, Handel.



Canticles for Evensong:

Noble In B minor

Brewer In D Wood in E flat (No.2)

Now is the month of Maying, Thomas Morley

My Evaline, A.E. Hall. F

ull Fathom Five, Alexander L’Estrange

Blue Moon, Rogers and Emerson

I got Rhythm, Gershwin



Online potete trovarli ai link di seguito:



https://www.youtube.com/watch?v=T_LlgmopTxI