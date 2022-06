Bmw Motorrad: due giorni di test-drive gratuiti per gli amanti delle due ruote

Sabato 2 e domenica 3 luglio, la concessionaria Autotorino di Villorba ospiterà una speciale tappa del "Bmw Motorrad Riding Together", evento perfetto per salire in sella alla vostra moto Bmw preferita e scoprire magnifici itinerari nelle strade della Marca.

Grazie a "Riding Together", infatti, sarà possibile effettuare un test-ride gratutito insieme ad altri appassionati motociclisti, affiancati da istruttori esperti da cui imparare preziosi consigli di guida, lungo un tragitto di circa mezz’ora. Saranno proposti itinerari studiati appositamente per esaltare le caratteristiche delle moto Bmw Motorrad in prova e attraversare i paesaggi che rendono unica la Marca. In entrambe le giornate ci saranno a disposizione 15 modelli dei mondi Adventure, Roadster, Heritage e Sport per vivere l’esperienza al massimo, secondo i propri gusti. Tutta la gamma stradale, dall’iconica R 1250 GS alla maxi-naked S 1000 R, sarà dunque presente e disponibile per un test ride che soddisfi la tua voglia di avventura. Al termine della prova, gli appassionati potranno approfondire ogni curiosità con i Product Expert Autotorino Bmw Motorrad. Consigliata la prenotazione, posti limitati.