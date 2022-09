Bodypainting live "Dama di fiori" per la mostra "Storie di Corpi e di Colori"

libero per la mostra; biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11) per l' evento live

DAMA DI FIORI



Un evento live di bodypainting per sugellare la chiusura della mostra temporanea "Storie di Corpi e di Colori".



DOMENICA 9 OTTOBRE



a partire dalle ore 11:30



Il work in progress della trasformazione della modella potrà essere seguito dalle ore 11.30 del mattino e durerà alcune ore.



DOVE: corpo nobile Villa Emo



COSTI: biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11).



La mostra, STORIE DI CORPI E DI COLORI prosegue fino al 9 ottobre



QUANDO: dal 10 settembre al 09 ottobre 2022



dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.



Chiuso il martedì - Ultimo ingresso ore 17.30.



La mostra di body painting “Storie di corpi e colori” presenta una selezione di gigantografie fotografiche di opere di Body Art realizzate in Italia e all’estero da Gilberta ed Emilia Bianchin dal 2013 al 2022.



DOVE: tre sale interne barchessa est.



COSTI: ingresso libero per la mostra, biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11) per ciascun evento live.





Per informazioni: Società Mondo Delfino Coop. Soc. -

Tel.380 4614951 eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org





Evento con il patrocinio di LIONS CLUB MONTEBELLUNA.





Modella: Margherita Piccin