Bon Jovi Tribute Night with "Just Older" @ Old Saloon

VENERDI 20 GENNAIO

I migliori brani dei Bon Jovi in uno show ad alta energia, interpretato dai "Just Older" - Bon Jovi Italian Tribute Band !!

Segui la loro pagina:

Just Older - Bon Jovi Tribute Band

https://www.Facebook.com/justolderbonjovitribute

_______

CUCINA CON AMPIO MENU' -

PRENOTA IL TUO TAVOLO AL

> 3516323325

> https://linktr.ee/oldsaloon

_______

Inizio concerti ore 22.00

_______

Birreria Old Saloon

via feltrina 19A

PEDEROBBA (TV)

_______

Evento in collaborazione con NSR Eventi