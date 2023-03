Book swap a Villa Pontello

Mentre nel giardino di Villa Pontello si barattano carabattole, vestiti e monili, all'interno della barchessa ci si scambia libri inaugurando il Book Swap!

Dalle 14:30 puoi portare i tuoi libri, verranno valutati 1-2-3 punti in base all'edizione e al loro stato. Ti verrà rilasciata una ricevuta che attesta il numero di punti che hai acquisito. Dalle 15 potrai usare i punti per prendere tutti i libri che puoi!

Cosa aspetti? Puoi anche scriverci per confermare la tua presenza e dirci quanti libri vuoi portare, di modo da agevolare l'organizzazione.

Ci vediamo il 16 Aprile in via Pontello 27 a Crocetta del Montello presso Villa Pontello!



solo via WhatsApp 377 088 9050 o via mail associazioneculturaleanima @gmail.com