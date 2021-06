“Borghi e Bollicine” è una passeggiata enogastronomica tra le numerose cantine e i borghi di Farra di Soligo, dove sarà possibile assaporare i prodotti della zona. Lungo il percorso saranno presenti espositori di artigianato locale, un raduno di Fiat 500 e di moto Ducati. Saranno disponibili anche visite guidate dei luoghi storici del nostro paese (a pagamento).



L’evento inizierà dalle 9:00 con partenza da Via Cal della Madonna, dove verrà consegnata la cartina del percorso (libero) e, chi desidera, potrà acquistare i bollini per degustare le diverse tipologie di Prosecco.

L'evento è gratuito ma è necessario registrarsi!



Per info contattare:

??telefono o whatsapp: 345-3028900

??email info.passioneegusto@gmail.com

?instagram: proloco.farradisoligo

?facebook: ProLoco Farra Di Soligo



In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a Domenica 18 luglio 2021.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...