Borgo Malanotte e la storia del raboso: tour enogastronomico

Degusta le specialità enogastronomiche locali e immergiti nel contesto in cui nascono.

Un’occasione per visitare le terre del Raboso e il pittoresco Borgo Malanotte, le cui origini risalirebbero al 1400.

Passeggiando in quest’oasi di pace a pochi passi dal fiume Piave conosceremo le tradizioni, la vita rurale di un tempo, e approfondiremo la parentesi tragica della Grande Guerra, le cui tracce sono ancora oggi visibili.

Infine, visiteremo una cantina storica in cui ci saranno svelati tutti i segreti del Raboso, dalla storia alle fasi di lavorazione grazie a una ricca spiegazione offerta dalla famiglia che ci ospiterà. Concluderemo con una degustazione di questo vino, autentica bandiera della viticoltura ed enologia di questa terra.



RITROVO: Vazzola (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 35 per gli adulti, € 25 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 2,5 km

DIFFICOLTÀ: facile. Adatto al nordic walking.

DISLIVELLO: nullo.

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona. E’ obbligatorio disporre di Super Green Pass valido per partecipare a questa attività.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3624h2d

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3624h2d