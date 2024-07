La contrada Borgo Ruga del Palio dei Mezzadri di Ponzano Veneto è lieta di invitare i propri contradaioli, i propri tifosi, i propri amici e tutte le contrade amiche a Borgo sotto le stelle! Una cena a lume di candela affiancata al tradizionale gioco della Borea, ricchi premi per chi riuscirà a conquistare il podio!!

SABATO 27 LUGLIO 2024

Presso il Parco della Biblioteca Comunale di Ponzano V.TO, in Via Cicogna 45 - Paderno di Ponzano.

Ore 19.00 - Torneo della Borea

Ore 20.00 - Spiedo sotto le stelle



2° TORNEO COMUNALE DELLA BOREA

La borea era il gioco contadino per eccellenza della Marca Trevigiana, la prima documentazione risale al 1500.

Si gioca con una grossa boccia di opio (solitamente acero, pesante da 500 grammi a due chili in base alla lunghezza della pedana e alle esigenze e all'abilità del giocatore) e tre birilli in legno, alti circa 70 cm, chiamati soni. Bisogna colpire al volo i tre birilli messi in fila.

Iscrizione + bibita/birra: 7 euro



SPIEDO SOTTO LE STELLE

Cena a lume di candela con lo spiedo cucinato dall'Agriturismo da Noemi

4 tagli di carne e patate al forno a 18,00€



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, porzioni aggiuntive fino ad esaurimento!