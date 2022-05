Spettacolo "Borsellino"

Venerdì 13 maggio alle ore 20.30 presso la sala consiliare di Sernaglia della Battaglia verrà proposto il monologo teatrale intitolato "BORSELLINO", curato dall'attore-autore Giacomo Rossetto - Teatro Bresci. A trent'anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio l'Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale "Giocondo Pillonetto", nell'ambito del cartellone culturale Sernaglia è Cultura 2022, intendono ricordare la straordinaria personalità del magistrato Paolo Borsellino e di tutti coloro che si impegnarono nella lotta alla mafia. Un'imperdibile opera teatrale per affermare il valore della giustizia e la necessità di difenderla da ogni minaccia. Ingresso gratuito con obbligo di mascherina Ffp2. Per info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it - 0438965373