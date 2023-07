Lecture show “Storie d’acqua. Meditazione sul clima”

BORSO DEL GRAPPA Un’attualissima lecture show tra racconti di storie e musica sul tema caldo del cambiamento climatico. “Storie d’acqua. Meditazione sul clima” è lo spettacolo che giovedì 27 luglio alle 20.30 a Borso del Grappa a Villa Lunardi (via Montegrappa 15) affiancherà le risposte di scienziati, mistici e scrittori alle domande, paure e speranze della generazione che vive il cambiamento climatico come una battaglia mondiale da perseguire attraverso azioni quotidiane. A partire da opere letterarie e testi scientifici, attraverso racconti e musica, il regista e autore teatrale Gabriele Vacis con alcuni attori della Compagnia Potenziali Evocati Multimediali, Pietro Maccabei, Erica Nava, Daniel Santantonio, accompagneranno il pubblico a riflettere sul tema, con la regia di Gabriele Vacis e la scenofonia di Roberto Tarasco. Uno spettacolo sull’elemento fondamentale per la vita nel pianeta Terra: acque di mare, acque di fiume, acque che sostentano e travolgono, con la loro imponenza, la precarietà dell’uomo. Che cosa resta quando non c’è più un dopo perché il dopo è già qui? Generazioni di scienziati, mistici e scrittori hanno o?erto in risposta le loro visioni di luce e tenebra. Ci hanno prospettato inferni d’acqua e di fuoco e aldilà celesti, fini irrevocabili e nuove nascite, ci hanno variamente a?ascinati o disgustati, rassicurati o atterriti. “Sapete cos’è l’overshoot day? Se volete scoprirlo venite a Borso del Grappa. Vi aspettiamo con uno spettacolo che parla del cambiamento climatico attraverso tante storie”, l’invito di Erica Nava. Lo spettacolo, sesta tappa di Centorizzonti Estate “Accadono sortilegi e Sogni Ragazzini”, racconta l’acqua come metafora della vita e simbolo di sorpresa e rinascita. “Non si è mai al sicuro, in nessun posto. Quando c’è di mezzo l’acqua: la forza dell’acqua ti viene prendere dovunque sei, quando meno te l’aspetti. È una metafora della vita stessa, che continua a riservare sorprese anche quando sembra dominata dall’enfasi della sicurezza. Acqua del Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua dello Tsunami, acqua dei mille posti attraversati o inondati, più o meno conosciuti: vicende terribili, dalle quali chi è riuscito a sopravvivere ha ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la forza per continuare a vivere”. Il Sindaco di Borso del Grappa Flavio Domenico Dall’Agnol sottolinea “il valore artistico e la professionalità di Gabriele Vacis, già coautore con Marco Paolini dello spettacolo storico “Il racconto del Vajont”. C’è grande attesa nel territorio per il pluripremiato regista e drammaturgo e gli attori della compagnia PEM”. In caso di maltempo lo spettacolo si sposta nella Sala del Consiglio Comunale. Biglietti: 5 euro, gratuiti fino ai 14 anni. Prevendita ticket online: eventbrite.it, Prenotazioni: Tel.371926476; info@echidnacultura.it Biglietteria: In loco, un’ora prima dell’inizio. Info www.echidnacultura.it