Conegliano Valdobbiadene Experience - Wine&Art Farm

Nell’ambito del festival Conegliano Valdobbiadene Experience, si terrà al Parco della Filandetta – Wine&Art Farm l’evento che vedrà le bollicine abbinate a dei piatti tipici specifici di alcune zone del mondo. Un tour immaginario che partirà dal Messico, per fare poi tappa in Giappone, negli USA e in Spagna. L’evento si svolgerà nel Parco all’aperto, tra il vigneto biologico e le opere d’arte e ogni cicchetto gourmet verrà abbinato ad un Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG della nostra collezione: dalle più ricercate Rive al classico Bandarossa. La serata sarà accompagnata dalla band Jim Jam Jazz che intratterrà gli ospiti con musica dal vivo.

Menù a cura di Burly’s:

Messico

Fajitas di pollo croccanti

70th Anniversary Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut

Giappone

Uramaki con salmone, avocado e Crema del Doge

Riserva del Governatore Extra Brut

USA

Mini burger di manzo, cheddar, bacon croccante, lattuga e pomodoro

Ius Naturae Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Biologico

Spagna

Tortilla di patate e cipolla

Bandarossa Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry

Il costo è di 38 € a persona, i posti sono limitati e la prenotazione è vivamente consigliata.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dell’antica filanda.

Consigliamo un abbigliamento comodo.