Boschi a Natale 2022: ecco le passeggiate per riscoprire la natura

È tempo di Boschi a Natale, l’evento firmato da UNPLI Veneto e Regione del Veneto che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale in uno dei periodi più magici dell’anno: l’inverno. Dopo il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, in cui il maltempo ha costretto qualche organizzatore ad annullare l’evento, il prossimo weekend sarà l’occasione per recuperare le visite posticipate.

Protagonisti, ancora una volta, saranno la natura e il territorio in cui le famiglie potranno immergersi, per un fine settimana, in una stagione insolita per le camminate. La soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno compagni di viaggio in un clima di pace e serenità: un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie.

Queste le proposte in provincia di Treviso:

sabato 17 – Cordignano , ore 10.00

PARCO DIDATTICO DEI CARBONAI

Percorso facile attraverso l’area boschiva collinare tra castagni, carpini e faggi, con veduta panoramica dei colli asolani e del Monte Grappa.

Ritrovo: Località Lamar, Cordignano

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarponi da montagna

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

sabato 17 – Combai , ore 10.00

I BOSCHI DI COMBAI

Itinerario diversificato

Tra i Boschi di Combai – ore 10.00 Una breve escursione consentirà di godere di paesaggi unici sulle Colline Unesco. In più ci si troverà immersi nei boschi di Combai, che nella stagione autunnale si arricchiscono del tipico Marrone di Combai.

Ritrovo: Piazza Brunelli 5, Combai

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: Tra i boschi di Combai 20,00 euro (pranzo compreso)

sabato 17 – Breda di Piave , ore 10.00

AREA DEL PIAVE

Percorso naturalistico sulle rive del fiume Piave tra bosco e vegetazione; lungo il percorso, visita delle trincee della Prima Guerra Mondiale.

Ritrovo: via del Passo, Saletto di Breda di Piave

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 18 – Cison di Valmarino , ore 10.00

VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI

Il bosco non dorme mai: autunno e inverno nella Valle del Rujo. La visita porterà alla scoperta di questo incantevole territorio, tra torrenti e mulini antichi, percorrendo ponticelli di legno, piccole gole, dirupi, cascatelle e invasi scavati dal continuo scorrere dell’acqua.

Ritrovo: Ufficio Informazioni c/o Case Marian, Piazza Brandolini, Cison di Valmarino

Durata: 2h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 18 – Vittorio Veneto , ore 10.00

SANT’AUGUSTA

L’itinerario partirà dal centro cittadino di Vittorio Veneto per raggiungere le pendici del Monte Altare, il colle che sovrasta la cittadina e che dal punto di vista geologico fa parte di una di quelle “corde parallele” in cui si suddivide il sistema collinare dell’alto vittoriese. Percorrendo i sentieri che si snodano attraverso il fitto bosco si arriverà al secolare Parco Papadopoli, cuore verde di Ceneda.

Ritrovo: Chiesa di Santa Giustina, Piazza Santa Giustina 65 – Vittorio Veneto

Durata: 2h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 18 – Revine Lago , ore 14.00

PARCO DEI LAGHI DI REVINE

Facile passeggiata lungo le sponde dei laghi di Revine alla scoperta di questo prezioso ambiente acquatico in veste invernale. Ritorno lungo i borghi di Santa Maria e di Lago in cui si potranno apprezzare le tipiche strutture architettoniche delle case della Vallata.

Ritrovo: Parco Archeologico del Livelet, via Carpenè, Revine Lago

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

INFO:

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia.

Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.

Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18.00) – Comitato Regionale UNPLI Veneto

Prenotazione obbligatoria: UNPLI Veneto