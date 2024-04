Orario non disponibile

Dal 25/04/2024 al 25/04/2024

Indirizzo non disponibile

Musica, teatro, poesia e arti varie...



Due giornate ricche di emozioni nelle quali Cison di Valmarino ospita scuole, associazioni ed enti del terzo settore, del mondo della solidarietà e del volontariato, tutti insieme per promuovere l’inclusione e la solidarietà.



Un bel momento da trascorrere insieme, passeggiando lungo uno dei percorsi naturalistici più famosi del territorio, decorato per l’occasione da mille colori e animato da tantissime attività per grandi e piccini!





Giovedì 25 Aprile: "Il Bosco Incantato sulla via dell'Acqua"