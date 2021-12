Apre la Bottega AgriCansiglio, sapori e profumi della montagna

Latteria Soligo apre un nuovo negozio con il suggestivo nome di Bottega AgriCansiglio per diffondere i sapori e i profumi della nostra montagna (Cansiglio compreso), terra natale del latte della storica azienda casearia della provincia di Treviso.

Sabato 4 dicembre, alle ore 10:30, l’inaugurazione dell’innovativo punto vendita, in via San Maurizio 38/C a Roncadelle di Ormelle, segnerà l’inizio di questo nuovo capitolo per Latteria Soligo. Un appuntamento che riveste una particolare importanza per tutto il territorio, come testimonia la presenza di Federico Caner, Assessore regionale a Fonti UE, Turismo, Agricoltura e Commercio Estero.

Fondata nel 1883, tra le prime Cooperative sorte in Italia, la Latteria di Soligo è una delle aziende simbolo nel settore lattiero-caseario della Marca Trevigiana, riceve ogni anno prestigiosi premi, è all'avanguardia nella produzione, ma con solide radici nella tradizioni.

Andando un po’ controtendenza, in un momento in cui si tende ad andare sempre più verso un’esperienza d’acquisto rapida ma impersonale (super e ipermercati, shopping online, ecc…), Latteria Soligo decide di avvicinarsi sempre di più ai clienti aprendo un nuovo punto vendita nel comune di Ormelle (TV) il cui biglietto da visita è principalmente il rapporto umano. Anche il luogo non è scelto a caso: non una grande città bensì il borgo di Roncadelle, tipica espressione della tradizione trevigiana, per entrare sempre di più nel cuore della comunità locale. Per questo è stato scelto il nome di “Bottega”, ossia un luogo di dialogo, incontro e confronto che è uno dei punti chiave della mission di Latteria Soligo.

Un punto vendita che sarà anche fuori dagli schemi. L’intenzione di Latteria Soligo, infatti, è quella di offrire prodotti d’eccellenza e di qualità che non vengono messi a disposizione della grande distribuzione organizzata e che sono il frutto del lavoro di agricoltori e artigiani attenti ai bisogni delle persone e al passo con i tempi. Oltre alle eccellenze casearie locali, infatti, il cliente della Bottega potrà trovare una selezione di prodotti di qualità, vere “chicche” selezionate dopo un’attenta ricerca tra le piccole produzioni italiane. La strategia dell’azienda casearia di Farra di Soligo, dunque, è regalare, a chi decide di varcare le porte del nuovo punto vendita di Ormelle, un’esperienza unica e che stimoli tutti i sensi.

Perché i protagonisti della Bottega AgriCansiglio saranno, come dice il nome, il territorio e quell’agricoltura attenta e sostenibile che fa parte del DNA della Marca Trevigiana e costituisce una colonna portante della vita della comunità e dell’economia locale. Sull’eco di questa tradizione, Latteria Soligo vuole portare avanti l’impegno di molti e proiettarsi verso il futuro. Inoltre, il Cansiglio è il luogo in cui viene prodotto il latte che poi l’azienda casearia utilizza per i suoi prodotti: una terra che mantiene il suo fascino da secoli e che è pronta a raccontarsi anche ad Ormelle.

La Bottega AgriCansiglio è l’ultima novità dell’anno e rappresenta la ciliegina sulla torta di un 2021 ricco di soddisfazioni per Latteria Soligo. Ora a Ormelle si potranno assaggiare e acquistare i prodotti di punta della cooperativa guidata dal presidente Lorenzo Brugnera, tra cui il formaggio Soligo Oro, medaglia d’oro ai World Cheese Awards, o il prodotto tipico della Casatella Trevigiana DOP.

“Abbiamo raggiunto un nuovo obiettivo – commenta Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo – La Bottega AgriCansiglio che apriremo a Ormelle rappresenta il frutto del lavoro di tutti gli operatori della nostra filiera. Con la cornice rappresentata dal Cansiglio, una terra amata da tutti i trevigiani, vogliamo creare un luogo accogliente per i consumatori e dare loro la possibilità di instaurare un dialogo per continuare la nostra ricerca verso la perfezione, al fine di realizzare prodotti di sempre maggiore qualità.”